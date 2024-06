PILDID Hyundai avalikustas oma uue elektrimaasturi Inster

Pikslite teema ka siseruumis

Auto suunatulede juurest alguse saanud pikslite teema jätkub sõitjateruumis näiteks graafikana Insteri roolirattal. Teatud varustuste lõikes võivad autod saada enestele isikupärasemad uksepolstrid ja juhi ees on näidikupaneelina ekraan, mille diagonaali mõõt on 10,25 tolli.

Tavaistmete seljatoed on maha käänatavad – kaasa arvatud juhiistmel – ja teise rea istmed on jagatud suhtes 50/50. Tagumisi istmeid saab edasi-tagasi liigutada ja neil on muudetava kaldenurgaga seljatoed.

Sõitjateruumis võib aga leida mitmeid detaile, mis on valmistatud kas plastikpudelitest – taaskäideldud PET-materjalist, ning plastist, millel nimeks bio-polüpropüleen, mis on saadud looduslikust materjalist ehk täpsemalt suhkruroost.

Laadimine ja sõiduulatus

Tavaseades varustatakse auto akuplokiga, mille mahutavuseks on 42 kWh, ent lisavarustuse hulgast saab soetada sellisegi patarei, mille maht on 7 kWh jagu suurem. Kõik autod on varustatud ühe elektrimootoriga ja kui baasmudelis arendab see 71,1 kW/97 hj, siis nn long-range akuploki korral (49 kWh) on jõuallika võimsus veidi suurem (84,5 kW/115 hj).