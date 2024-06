Jaapani insenerid: õppisime roboteile inimesesarnast nahka siirdama

Teadlased kasutasid kinnitamiseks spetsiaalset kollageenigeeli, mis oli oma loomuliku viskoossuse tõttu väljakutseks. Kuid nad ületasid selle puuduse plasmaga töötlemise abil, et meelitada kollageen peenikestesse perforeeringutesse ja kinnitada see tihedalt kohale.

«Pehmete ja märgade bioloogiliste kudede liigutamine on palju raskem, kui valdkonnavälised inimesed arvavad. Näiteks kui tahta steriilsust ei säilitata, võivad bakterid kudede sisse tungida ja see sureb,» ütles Takeuchi.

Iseparanev nahk on nüüd võimalik

Nüüd, kui see võimekus on olemas, annab «elava» naha lisamine robotitele palju uusi võimeid. Enese tervendamine muutub võimalikuks – see on märkimisväärne edasiminek keemiliste materjalide suhtes, mis vajavad väliseid käivitajaid nagu kuumus või surve ja millel puudub rakutaoline paljunemisvõime.