AVALIK TESTLEND Sellised näevad välja USA sõjaväe ründavad ja luuravad universaaldroonid

Kõige tähtsamaks relvaks moodsas lahingus on saamas droon ja just seda liiku relvi USA sõjavägi plaanibki nüüd põhjalikult uuendada. He varustus on universaalne ja nii ongi uus mudel X-67A loodud kasutamiseks mitmetel erinevatel otstarvetel. Äsja tegi see lennuvahend oma avaliku esiklennu.