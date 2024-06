Uuendus sõidukite turvatestides – veokitele hakatakse andma tärne

LPG mootoriga veoki all on gaasimahuti, mida samuti testitakse. Akud ja surugaasipaagid saavad katsetel otselööke veendumaks, et need on vastupidavad rasketele tingimustele ja hoiavad ära õnnetuse. Testid aitavad tagada, et taastuvkütusel töötavad veokid on erinevates keskkondades sama tugevad, töökindlad ja kasutamiseks ohutud nagu diiselmootoriga veokid.

Foto: Scania