Elon Muskilt telliti kosmosejaama ISS allakukutamine, aga ta veel ei ütle, kuidas seda tehakse

Selline oli rahvusvahelise kosmosejaama koosseis 6. juunil. Tasapisi hakatakse ISS-i sulgema, kuni see jääb enne puksiiri saabumist täiesti tühjana tiirlema. Foto: NASA / AFP / Scanpix

NASA on uurinud ka erinevaid võimalusi ISS-i eluea pikendamiseks, sealhulgas jaama lahti võtmist ja uuemate komponentide kasutamist järgmise põlvkonna platvormil. Üheks ideeks on olnud ka selle kõige üleandmine mõnele äriettevõttele, et seda hallata ja hooldada kommertslikel alustel. Kuid kõik need variandid on liiga keerulised, samuti lisandub omandiõiguse küsimus.

Elon Musk pole veel avaldanud üksikasju deorbiteeriva «puksiirsõiduki» disaini kohta, kuid see vajab korralikku tõukejõudu, et panna turvaliselt õiges suunas liikuma 430-tonnine kompleks ning see siis atmosfääri suunata õiges kohas ja õigel ajal. Platvormi suur mass ja mõõtmed, mis on võrreldavad jalgpalliväljakuga tähendavad, et mõned struktuurid ja komponendid jäävad kindlasti atmosfääris põlemisest alles ja jõuavad maapinnani.

ISS-il lastakse viimastel aastatel orbiidil teatud aja jooksul niisama kulgeda pärast viimaste meeskonnaliikmete tagasitulekut, kuni hüljatud jaama asub liigutama SpaceX-i puksiirsõiduk. Tagasipöörduvad suuremad kosmoseaparaadid suunatakse enamasti Vaikse ookeani asustusest kõige kaugemasse punkti, mida tuntakse Point Nemo nime all. See on nime saanud Jules Verne´i raamatu «20 000 ljööd vee all» kuulsa allveelaeva juhi järgi. Kosmoselaevade «kalmistu» asub rohkem kui 2500 km kaugusel lähimast maismaast.

NASA tahab Maa ümber tiirleva kosmosejaama ehitamise anda üle eraettevõtetele ning keskendub ise uue jaama Gateway ehitamisele Kuu orbiidile, mis peaks toetama järgmisi inimeste kosmosemissioone Kuule.