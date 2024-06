Ukraina luure: «rahvasatelliit» on aidanud hävitada miljardite väärtuses Vene tehnikat ja 1500 sihtmärki

Kertši silda on juba kaks korda rünnatud ja see on jätkuvalt Ukraina sihtmärk.

Kindralleitnant Kyrylo Budanov ütles The War Zone’ile septembris, et see pole küsimus, kas nad ründavad silda või mitte. Nad teevad seda niikuinii ja regulaarselt ning lõpuks saavutavad oma eesmärgi, see on ainult aja küsimus.