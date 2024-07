Maailmas hinnatud INEOS Grenadieri off-road maastureid hakkab Eestis müüma Info-Auto.

INEOS Grenadier off-road maasturid. Foto: Info-Auto

INEOS Grenaderi esindava Rootsi peakontoriga Hedin Adventure Car on viimastel aastatel kiiresti Euroopa turul laienenud ning kaheksanda riigina jõutakse nüüd Eestisse, alustades koostöös Info-Autoga INEOS Grenadieri müüki Eestis.

INEOS Grenadier Station Wagon on saadaval veebis ineosgrenadier.infoauto.ee ja jõuab suve teisel poolel Info-Auto Tallinna müügisaali, kus saab ühtlasi olema ka sõidukile spetsialiseerunud teeninduskeskus.

INEOS Grenadier off-road maasturid. Foto: Info-Auto

Hedin Adventure Cari juhil Adam Hamiltonil on hea meel, et INEOS Grenadier on jõudnud Eesti turule ja ta on kindel, et koostöö Info-Autoga tagab klientidele suurepärase teeninduse ja toe. «Info-Auto aastatepikkune hea maine ja pikaaegne kogemus preemium-automarkidega teevad ettevõttest Hedin Adventure Carile usaldusväärse partneri.»

INEOS Grenadier off-road maasturid. Foto: Info-Auto

Info-Auto tegevjuht Kaupo Katkosilt jagas oma rõõmu uue koostööpartneri üle: «Meil on hea meel tervitada INEOS Grenadieri meie mudelivalikus ja ootame, et saaksime seda erakordset sõidukit oma klientidele juba tutvustada. Hedin Adventure Cari ja Info-Auto vaheline koostöö on oluline võimalus mõlema ettevõtte jaoks. Loodame juba üsna pea tervitada uusi kliente meie müügisaalis ja luua Hedin Adventure Cariga tihedad ja viljakad suhted.»

AS Info-Auto on Volvo Carsi, Fordi ja Ford F-150 volitatud esindaja. Ettevõttel on üle Eesti kolm müügisaali, mis asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

INEOS Grenadier off-road maasturid. Foto: Info-Auto