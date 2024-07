TULEVIKUMAAILM Toyota ehitab «Kootud linna», mille selgrooks on vesinik

Nende hulka kuuluvad ka ettevõtte enda töötajad nagu tehnikud ja teadlased, kes jälgivad asula toimimist ja arendavad seal selliseid tehnoloogiaid nagu kohanduv tehisaru reaalses linnakeskkonnas.

Loodusest inspireeritud, robotite ehitatud

«Kootud linna» on ehitanud robotid, nagu Toyota mainis, kuid see on inimeste planeeritud ning inspireeritud loodusest ja traditsioonilisest Jaapani puutööst. Linna kujundamiseks on ettevõte palganud kuulsa Norra arhitekti Bjarke Ingelsi.

Muidugi vuravad linnas väikesed isejuhtivad bussid ning taristut juhib tehisintellekt, kuid on ka täiesti uudseid lahendusi, mida kohe katsetama hakatakse. Foto: Toyota Motor Corp.

Toyota Motor Corporationi juhatuse esimehe ja ettevõtte endise presidendi ning tegevjuhi Akio Toyoda sõnul on väikesemahulise linna täielik ülesehitamine ainulaadne võimalus arendada tuleviku tehnoloogiaid, sealhulgas uut digitaalset «operatsioonisüsteemi» kogu linna taristu jaoks.

Kriitikud leiavad nõrku kohti

Kuid «Woven City» ei saabu päris ilma kriitikata. Mõned eksperdid väidavad, et Jaapani keskendumine vesinikule, mis mõnikord võtab ära investeeringuid tuule- või päikeseenergia lahendustesse, on olnud lausa «täielik ebaõnnestumine», kirjutab Popular Mechanics.

Üks peamisi kriitikanooli on suunatud «Woven City» kodude ja välialade energiaga varustamiseks kasutatavate «kaasaskantavate vesinikukanistrite» suunas. Jaapani keskkonnamõtte koda Renewable Energy Institute väidab, et vesinikku oleks kõige parem kasutada siiski rasketööstuses, nagu lennunduses ja terasetootmises, mitte niivõrd ühepereelamute ja sõidukite energiaga varustamisel.

Investeeringutega vesinikku olekski kõik hästi, kui muud rohelise energia ülemineku valdkonnad suudaksid sellega sammu pidada, kirjutas Bloomberg 2023. aasta lõpus, kuid Jaapan on jäänud just neis muudes sektorites maha. Vesiniku tootmiseks on samuti vaja rohelisi allikaid, näiteks päikese- ja tuuleenergiajaamu, kus üle jäänud elektriga rohekütust toodetakse.

Jaapan on aga just vesinikutehnoloogiale viimasel ajal väga suurelt panustanud ning «Woven City» on üks suurimaid selliseid projekte, mis määrab, kas see panus lõpuks end õigustab, kuna kogu linna kavatsetakse üleval pidada just vesinikuelementide tehnoloogiaga.