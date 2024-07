Nüüd lisandub uus mure: JD Poweri US Initial Quality Study (esialgse kvaliteedi uuring) näitas, et Tesla autod lagunevad järjest enam ning elektrisõidukitel, milles Tesla on USAs vaieldamatu liider, esineb rohkem mehaanilisi probleeme kui bensiinimootoriga sõidukitel.

Uuring toob esile Tesla üldised probleemid ja seab kahtluse alla levinud narratiivi, et elektriautod vajavad vähem hooldust ja parandusi, võrreldes bensiinimootoriga sõidukitega – narratiiv, mida on pikka aega toetanud föderaalasutused ja mida kordab ka peavoolumeedia.

Uuringus selgus, et Tesla sõidukid on nüüd kvaliteedi poolest võrreldavad teiste autotootjate elektriautodega, kuigi varasematel aastatel edestasid Tesla mudelid enamasti oma konkurente.

Mis on kvaliteedi languse põhjus? Juhtide hinnangul on üks põhjus suunatulede kangide eemaldamine ja akende juhtimise ning signaalnupu viimine rooli keskmest rooli servale.

JD Poweri auto võrdlusuuringute vanemdirektor ja uuringu autor Frank Hanley selgitas Bloombergile, et neid muudatusi pole just hästi vastu võetud. Hädaolukorras ei taha juht mõelda, kust signaali anda. Hanley märkis, et klientide kommentaaride põhjal suureneb roolilt pilgu eemaldamise aeg, kuna nad peavad nuppude leidmiseks ringi vaatama.

Üllatuslik lõpp: hooldus- ja parandusküsimused

JD Poweri uuringust selgus, et tööstusharu keskmine on 195 registreeritud probleemi 100 sõiduki kohta, arvestades ka esinduste (remondi)külastusi.

Selle näitaja poolest on bensiinimootoriga sõidukitel tunduvalt paremad tulemused kui elektriautodel, nagu Tesla. Bensiinimootoriga sõidukitel on keskmiselt 180 probleemi, samas kui elektriautodel on 266 probleemi 100 sõiduki kohta – märkimisväärne 86-punktiline erinevus.

Hanley sõnul peavad elektriautode juhid oma uusi sõidukeid esindusse viima kolm korda sagedamini kui bensiinimootoriga sõidukite omanikud. See on üllatav pöördepunkt levinud arusaamale, et elektriautode omanikud ei pea oma sõidukeid hoolduseks ja parandusteks esindusse nii tihti viima, kuna elektriautodel on vähem osi, mis võivad katki minna. Miks on nii paljud autotööstuse eksperdid eksinud?

Üks võimalik probleem on statistiline: keskmiselt ei ole elektriautod olnud teedel nii kaua kui bensiinimootoriga autod, mis loob elektriautodest esimeste aastate jooksul vale mulje – et need oleksid justkui probleemivabad.

See aruanne võib aga viia selle narratiivi romulasse.