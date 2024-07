Hävitavad numbrid! Mitte keegi ei taha mobiilile suuri kuulsaid mänge osta

Kätte on jõudnud aasta 2024, ent ennustatud tuleviku pole (vähemalt veel) kohale jõudnud. Mobiilimängud on küll jätkuvalt menukad, ent mitte ükski neist pole suutnud asendada teoseid, mida pakuvad konsoolid ja arvutid.

Koos iPhone 15 ja uue iPadi ilmumisega teatas Apple, et nende ülivõimsatel nutiseadmetel saab hakata mängima täpselt neidsamu mänge, mida naudivad mängurid konsoolidel ning PC peal.

Kõnealusteks mängudeks olid «Resident Evil 4», «Resident Evil Village», «Death Stranding» ja «Assassin’s Creed Mirage». Tundus, et lõpuks ometi on kohale jõudnud aeg, mil konsoolid on ajale jalgu jäänud.

Numbrid näikse rääkivat aga vastupidist juttu. Nimelt tundub, et väid vähesed soovivad enda telefonil sääraseid blockbuster mänge mängida.

Portaal Mobilegamer.biz vahendab, et Appfigures andmetel on eelmainitud mängud Apple'i uusimatel seadmetel täielikult läbi kukkunud. Nimelt on vaid pisike protsent seadmete kasutajatest mänge alla laadinud, veel väiksem osa aga nende eest raha välja käinud.

Kõige ebapopulaarsemaks on osutunud «Assassin's Creed Mirage», mida on hinnanguliselt müüdud vähem kui 3000 koopiat. Kõige edukamaks teoseks on «Death Stranding», mis suutnud jõuda 10 600 kliendini. «Resident Evil» seeria mängud jäävad kuskile 5000-7000 müügi kanti.

Appmagic andmetel on numbrid pisut paremad: «Assassin's Creed Mirage» müügid kerkivad üle 5000, «Death Stranding» aga lasua 23 000 kanti.

Kõige veidramaks erinevuseks kahe analüüsi vahel on «Resident Evil Village», mida müüdi ühe sõnul 5750 eksemplari, teise andmetel aga üle 34 000.

Erinevustest hoolimata on ka kõige kõrgemad numbrid siiski paras pettumus. Tõenäoliselt peletavad kasutajaid eemale kõrge hind, ebamugav kasutajaliides ning tehnilised puudujäägid.