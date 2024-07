Hoolitsus prantsuse moodi – uue projekti saanud mänguarendajad lasti kohe lahti

Aastal 2020 kuulutas Ubisoft, et vaid kuue kuu pärast, 2021. aasta alguses jõuab meieni uuenduskuuri saanud hittmäng «Prince of Persia: The Sands of Time». Aastal 2024 teatasid prantslased, et mäng ilmub aastal 2026.