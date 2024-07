Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja näitab, kus on «kurja juur»: EstLink 2 katkes siin just kõige halvemas kohas, mis olla sai. Lihtsam oleks olnud parandada kas merel või siledal maismaal, aga kaabel purunes pankranniku all, kuhu on eriti keeruline ligi pääseda ja remontida. See murtud kaabel siin on üks meie viimaste kuude kalli elektrihinna üks olulistest põhjustest.

Foto: Mihkel Maripuu