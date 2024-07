PODCAST Üks üllatav probleem, millega e-sportlased kokku puutuvad

Võiks ju arvata, et e-sport on turvaline viis, kuidas teistega võistelda, aga võta näpust. Andri avaldab ühe nukra asja, mis võib e-sportlastele kaikaid kodaratesse visata.

Lisaks teeme juttu erinevatest ägedatest videomängudest, sest Sten on jätkuvalt «Elden Ringi» DLC lainel, Allan on aga avastanud, et üks Ubisofti mäng on tegelikult parem, kui ta esialgselt arvas. Andri jõudis proovida hoopiski ühte kodumaist arvutimängu.