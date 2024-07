VAATA ASUKOHTA Rootslased ehitavad merre ujuva megatuulepargi, mis annab poole Stockholmi jagu elektrit

Eoluse hinnangul toodaks projekt aastas umbes 11,7 teravatt-tundi (TWh) elektrit, mis kataks poole Stockholmi energiavajadusest. Lisaks suudaks see pakkuda umbes kümme korda rohkem elektrit kui lõuna pool asuv Gotland praegu vajab.

Plaanide kohaselt paigaldatakse tuulepark avamerel ujuvatele alustele, mis ankurdatakse merepõhja. Pontoonid on kolmnurgakujulised ja ühest nurgast ulatub kõrgustesse elektrit tootev tuulegeneraator. Teiste nurkade ülesandeks on hoida mast püsti ja tasakaalus.

Energy Island Gotlandi koordinaator Lars Thomsson rõhutab, et meretuulepargile lähim suursaar Gotland peaks olema täielikult taastuvenergia süsteemiga kaetud aastaks 2040 ning algatused nagu Skidbladner sobivad sellesse plaani väga hästi, energiat jääks veel ülegi.

Eoluse avamere tuuleenergia juht Anna Lundsgård selgitas, et ujuva tuuleenergiapargi eeliseks on võimalus paigutada elektriturbiinid sügavasse merre kaugemale rannikust, kus tuuleolud on paremad ning visuaalne mõju minimaalne. Saartelt ega rannikult poleks tulevasi tuugeneid näha.