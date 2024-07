Venemaa hakkab droone tõrjuma õhupallidega

Taolisi aerostaate on tegelikult kasutatud juba alates Teisest maailmasõjast, aga siis peamiselt pommitajate ja varajaste Saksa V-1 rakettide püüdmiseks. Nende tõhusus Saksamaa pommirünnakute ajal Suurbritannia kohal oli üsna hea, sest peatati üle kahesaja raketi.

Nii püüti rakette Teise maailmasõja ajal Londonit kaitstes. Foto: Wikimedia Commons

Kaasaegses sõjapidamises on muidugi õhupall ka hea suur märklaud, mis ei liigu ning on kergesti tabatav. Samas võiks Barrier olla tõhus tänapäevaste pikamaa ründedroonide vastu, mis opereerivad suhteliselt madalatel kõrgustel ja aeglasematel kiirustel võrreldes traditsiooniliste droonidega. Seega ilmselt päris rindejoonele neid palle ei viida, vaid kaitstakse strateegilisi objekte kuskil kaugel tagalas.

Kuigi Barrieri süsteemi hinda pole avalikustatud, siis eeldatakse, et see on väga odav võrreldes täiemahuliste õhutõrjesüsteemide paigaldamise kuludega.

Venemaal on aerostaatide kasutamisega juba pikk kogemus ja praegugi on need kasutusel näiteks Eesti ja Soome piiri ääres pikaajalises luuretegevuses. Sõjaväeüksused kasutavad AKV-05 õhupalle, mis on varustatud optiliste, termiliste ja raadiojälgimis-süsteemidega ning mis suudavad teha luuret kuni kümne kilomeetri kaugusel.

Õhupallid on tavaliselt trossiga ühendatud maapealse jaama külge, kust tehakse ka vaatlusi ja juhitakse õhukaitset. Lisaks on kaasas varustusauto, milles asuvad täitmiseks vajalikud gaasiballoonid. Vene meedia andmetel on plaanis aerostaatidele paigaldada ka radarisüsteemid, mis lähenevaid õhusõidukeid paremini tuvastavad.