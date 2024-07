Tasuta arvutimäng lubab sul pistrikuna taevalaotuses lennelda

Ka sel nädalal saame olla tänulikud Epic Gamesi veebipoele, sest just seal jagatakse kõikidele soovijatele ilma rahata ära « The Falconeer »

Tegemist on kolmanda isiku vaates seiklusmäruliga, milles mängija kehastub taevalaotuses lendlevaks linnuks. Tegemist pole aga tavalise pasknääriga, vaid sõjapistrikuga, kes peab enda missioone sooritades ohte trotsima.

Teos on arendatud vaid ühe mehe poolt ning see on olnud nomineeritud ka BAFTA auhinnale.