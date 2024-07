Selgus, miks me pole siiamaani ühtegi «GTA» filmi näinud

Põhjuseid on mitmeid. Neist suurimaks asjaolu, et mänguloojad ei tahtnud loovutada kontrolli filmistuudiotele.

Tagatipuks tundsid arendajad, et «GTA» põhjal on rakse filmi teha, kuna sarjal puudub üks keskne peategelane.

Hauser mainis, et ajad on muutunud. See tähendab, et pole välistatud, et tulevikus «GTA-st» siiski film valmis vorbitakse.