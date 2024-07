PIIRAMATU ENERGIA Californias pandi alus maailma suurimale maasoojusjaamale

Aasta tagasi tutvustas Fervo Energy oma uutmoodi geotermilise energia kogumise kontseptsiooni Project Redi pilootjaamas Nevadas.

Selle asemel, et puurida vertikaalseid auke, mis juhivad vee Maa sügavuses asuvatesse kuumadesse kivimitesse, kasutas ettevõte nafta- ja gaasitööstusest pärinevaid tehnikaid, et purustada kivimeid, juhtida vett horisontaalselt läbi nende ja koguda teiste torudega kuum veeaur kokku, et ajada maapinnal ringi auruturbiine.

Ettevõte väitis, et nende uus meetod muudab geotermaalse energia maastikku, kuna see võib töötada väga paljudes kohtades – mitte ainult neis, kus kuumad kivimid on pinna lähedal, nagu Islandil ja Uus-Meremaal. Usutakse, et ka näiteks Eestis oleks võimalik termaalenergiat ammutada umbes poole kilomeetri sügavuselt.

USA ettevõtte teatel on neil nüüd maailma suurim geotermilise energia ostuleping. Fervo Energy on sõlminud 15-aastase lepingu Southern California Edisoniga, et pakkuda 320 MW võimsust, mis varustab umbes 350 000 Ameerika keskmist majapidamist. Fervo Cape Station on hetkel ehitamisel Edela-Utahis, kus esimesed 70 MW mahud jõuavad elektrivõrku 2026. aastal ja ülejäänud osa 2028. aastal.

Maasoojusest saadav energia on ilmast sõltumatu, ei vaja akusid egha muud energiasalvestust ning tagab heitevaba pideva energiavoo ilma katkestusteta, kui just seadmetes ei juhtu rike olema. Erinevalt tuulest ja päikesest on geotermiline energia palju stabiilsem energiaallikas, kuna soojus, millele see tugineb, on alati kättesaadav otse Maa sisemusest.

Fervo Energy on juba käivitanud nn Project Red-i, mida rahastab Google, mis alustas samuti eelmisel aastal termaalenergia tootmist tehnoloogiahiiglase andmekeskuste jaoks Nevadas. Ettevõte teatas veebruaris, et suutis oma protsesse kiirendada, kirjutab New Atlas, saavutades kuni 70% kiiremad ja 50% odavamad puurimised kui 2022. aastal.