VANANEVA ÜHISKONNA ERIPÄRA Jaapanis saadetakse raudteid hooldama humanoidrobootid

Humanoidrobot, mis Jaapani raudteel askeldab, näeb välja üsna hirmuäratav, kuid see hiiglasuur masin peab ulatuma kõrgete elektripostide ja raamideni raudtee kohal, et neid hooldada. Inimesi taolise ronimist nõudva töö jaoks elektriliinide lähedal on vananevas Jaapanis aina raskem leida.

Foto: JR-West