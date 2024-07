KOHTUNIKUD AHHETASID Pariisis toimus ehitusala idufirmade «olümpia» - ​ GScan pani esikoha kinni

«Meie käive (2023. aastal) oli 1,5 miljonit eurot,» ütles ta, «ja oleme tellijatele üle andnud ühtkekokku seitse (tasulist) projekti.»

GScan'il on tehnoloogia «veteranidest» koosnev personal ja kolm patenti. GScan toodab oma tehnoloogia jaoks vajalikku riistvara, tarkvara ja algoritme ning kuigi firma asub Eestis, on see olnud globaalne ettevõte juba esimesest päevast alates. Nüüd on see ka BuiltWorlds Demo Night'i esikohavõitja.

Järgmine saladuses hoitud projekt

«Üldiselt ei omista me konkurssidele kõrget väärtust (klienditeeninduse eelistamise tõttu), kuid see on erinev,» ütles Saarma. «See tunnustus … on võimas tõuge, et viia GScan edasi meie missioonis: pikendada ehitatud maailma elu ohutult, tuginedes tegelikele faktidele.»

Enamgi, GScani strateegiadirektor Hektor osutab, et neil on üht teist tulusat «susisemas»:

«Ohtlikke tööstustjäätmeid (millest kõige tuntumad on radioaktiivsed jäätmed) tuleb hoiustada väga ohututes ja turvalistes rajatistes, mille elueaks planeeritakse sadu aastaid. Selliseid rajatisi on ainuüksi Euroopas tuhandeid. Siiski, et ohutuses kindel olla, on vaja aru saada, mis toimub rajatise materjalide sees ehk siis enamasti raudbetoonis. Näiteks, GScani on kutsutud hindama ühte rajatist, mille raudbetoonseinte paksus on 1.5 meetrid. Sellise massiivse materjali sisse suudab näha ainult GScani tehnoloogia, ühtegi konkurenti veel pole.» Rohkemat Hektor ei reeda aga GScani kogemus on ses vallas märkimisväärne: ettevõte on oma vaatlustega paljastanud selle, mis on Paldiski tuumobjekti betooni täis valatud kõhus.