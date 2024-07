Selgus põhjus, miks «GTA 5» loopõhised lisapakid kunagi ilmavalgust ei näinud

Nüüd on selgunud põhjus, miks arendaja Rockstar Games lisapakke valmis ei teinud. Tegemist on millegagi, mida kõik juba ammu olid kahtlustanud. Lisapakkidele sai saatuslikuks just edukus.

«Kui «GTA Online» välja tuli, tõi see nii palju raha sisse ja inimestele meeldis see nii väga, et oli raske väita, et eraldiseisev lisapakk selle edukust ületaks,» sõnas Rockstar Gamesi endine töötaja Joseph Rubino hiljutises intervjuus.