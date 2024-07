Vaadake videoid peagi müüki tulevatest lendavatest autodest

Austraalias Melbourne'is asuv, kuid samuti Hiinas tegutsev ettevõte Pegasus on alates 2009. aastast töötanud oma lendava auto konstruktsiooni kallal. Projekt on arenenud hästi ja ettevõtte esialgsed prototüübid, mis esimest korda lendasid 2016. aasta paiku, on juba pikka aega sillutanud teed ilusale, kinnise salongiga Pegasus E-le, mis jõudis oma debüüdini 2021. aastal.

Pegasus E on väike ühekohaline kopter, millel on automaatsed, kiirelt kokkuklapitavad rootori labad ja millel on süsinikkiust tavaline lahtise ratassõiduki kere. Hübriidajami elektriline lahendus pole täpselt teada, kuid sisepõlemisvõimsus näib tulevat kergest, särtsakast «Pegasus 800» kahetaktilisest mootorist, mis annab umbes 160 hobujõudu.

Enne kui teemaga edasi läheme, peab nägema seda «võimalik vaid Hiinas» linnalennu katse ülesvõtet, mis on arvatavasti tehtud mahajäetud tööstuspiirkonnas.

Oma 60-liitrise paagitäiega suudab sõiduk kanda 101 kg koormust, liikuda kiirusel kuni 160 km/h ja kõrgusel kuni 1800 m. Ja selle 3-tunnine, 420-kilomeetrine lennukaugus on palju enamat, kui teised täiselektrilised eVTOLid praegu pakkuda suudavad.

Maanteel saab Pegasus E oma väikestest ratastest hoolimata kenasti hakkama, kuigi elektrooniline piiraja takistab sõitmist kiiremini kui 120 km/h. Tänu oma kompaktsusele mahub see nii tavalistesse garaažidesse kui ka tavalise suurusega parkimiskohtadele, mis on praktilisuse mõttes väga kasulik.

Süsinikkiust kereraami küljes on kaks ülespoole avanevat ust, mis on veider lahendus ühekohalisele autole kaalu lisada. Juhtimisseadmed tunduvad olevat kenasti lahendatud. Seda juhitakse kolme jalapedaaliga, mis täidavad topeltfunktsiooni sõidu- ja lennurežiimide vahel, lisaks rooliratas sõiduki juhtimiseks ning puldid lendamiseks.

Pegasus teatab, et nad on saanud Austraalia tsiviillennuametilt lennukõlblikkussertifikaadi, mis võimaldab lennata kehtivate eeskirjade alusel. Austraalias on selle aparaadiga lendamiseks hetkel vaja harrastuskopteripiloodi luba, kuid USAs ei pruugi seda vaja olla.

Samal ajal ootab meeskond investeeringuid, et suurendada tootmist 2025. aastaks 10 eeldatavalt ühikult kuni 900 ühikuni 2030. aastaks eesmärgiga saada maailma juhtivaks lendavate autode tootjaks.