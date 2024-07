Microsoft avastas «peavõtme», mis muugib lahti mistahes tehisaru

Kuigi arendajad tõenäoliselt juba töötavad lahtimuukimise vastaste paranduste kallal, on veel palju teisi tehnikaid, mis on endiselt saadaval ja avavad tehisaru «keelepaelad».

Microsofti viimane teadaanne ei suurenda väljaande Futurism sõnul just enesekindlust. Juba üle aasta oleme näinud erinevaid viise, kuidas kasutajad on leidnud võimalusi nendest reeglitest möödahiilimiseks, mis näitab, et tehisintellektiettevõtetel on veel palju tööd ees, et hoida oma juturobotid eemal ohtliku teabe levitamisest.