Xboxi hämmastav strateegia – hinnad tõusevad, aga mänge jääb vähemaks

Seekordseks murekohaks on Microsofti kuutasupõhine mänguteenus Xbox Game Pass (ning selle arvutipõhine alternatiiv PC Game Pass). Nimelt kuulutas kompanii värskelt välja, et teenuse hinnad tõusevad.

Game Passi üldiseks tõmbenumbriks on olnud asjaolu, et teenuses on sadu mänge, mida kehtiva tellimuse ajal alla laadida ja mängida saab. Lisaks sellele on kõik Microsofti enda mängud saadaval kohe ilmumispäevast alates.