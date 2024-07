VIDEO Vaata, mis juhtub, kui politsei peatab vastassuunas sõitnud juhita auto

«Tere, siin on ohvitser Hines Phoenixi politseist,» räägib politseinik tühja autosse, «te sõitsite just teel vastassuunas, mis on väga halb.»

Waymo autodes on nupp, millega saab abi kutsuda või 24/7 dispetšeriga ühendust võtta, kui isejuhtuva autoga on liikluses midagi juhtunud, näiteks kui see on kuskile keset teed seisma jäänud, mida juhtub harva või on isejuhtiv sõiduk liikluseeskirju rikkunud.