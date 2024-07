Termotuumareaktor pakub piiramatut energiat, kuid sellelgi on oma puudused

Tuumasünteesi laborites arendatakse vastavat tehnoloogiat praegu kiiresti ja üksteise võidu, kuid tõelist läbimurret tööstuslikus mahus tootmiseks pole veel keegi saavutanud.

Väide, et tuumasünteesi energia on meist «30 aasta kaugusel», on juba ringelnud aastakümneid ning me pole ikka justkui sellele lähemale liikunud. Seega hakkab uus tehnoloogia juba kaotama usutavust, kuna liigub katsestaadiumist kaugemale väga aeglaselt, mainib Conversationi autor Bryan Keogh.

Võib ka väita, et tuumasünteesi energia realiseerumine võib sattuda vastuollu nendesamade probleemidega, mida see püüab lahendada.

Oluline on uurida valdkondi, kus need pinged võivad tekkida, tagamaks, et tehnoloogia areneb eetiliselt ja toob ühiskonnale puhast kasu, kui see osutub elujõuliseks.

Nullheitega, vähe jäätmeid tekitav ja ohutu energiaallikas?

Nullsüsinikuga, praktiliselt jäätmevaba ja suhteliselt ohutu energiaallikas, nagu on seda tuumasüntees, on mõistagi väga atraktiivne. Seda toetab kasvav ülemaailmne energianõudlus, mis kõik nõuab ka üleminekut puhtamale energiasüsteemile.

Arvatakse, et tuumasünteesi energia suudaks täita kõik energiaallikate puudujäägid. Näiteks jätavad taastuvenergia allikad nagu päikese- ja tuuleenergia meid kuivale, kui päike ei paista ja tuul ei puhu. Nende energialiikude toodang on juhuslikku laadi, kuna sõltub ilmast.

Tuumasüntees on aga tuumaenergiast parem sellepärast, et ei teki radioaktiivseid jäätmeid, ohutusprobleeme ega avalikkuse muresid, mis on seotud tavapärase tuumaenergia kasutamisega.

Kust energia tuleb?