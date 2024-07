ÕHEM HING, KÕRGEM HIND Samsung avalikustas oma uued volditavad nutitelefonid Galaxy Fold6 ja Flip6

Kogu tehisintellekti tööriistakast on volditavatel olemas

Kõik tehisaru funktsioonid, mida tutvustati aasta alguses Galaxy S24 seeriaga, on olemas ka volditavatel mudelitel. Samsung rõhutas, et Foldi väga suur sisemine ekraan on siiski palju parem kõigi tehisintellekti funktsioonide kasutamiseks kui tavatelefonidel. Samuti on olemas uus «visand pildiks» funktsioon, mis kasutab tehisintellekti puutepliiatsiga S Pen tehtud joonistuste piltideks muutmisel ja tõlkimisrežiim saab uuenduse, et ära kasutada kokkuvolditavat ekraani, kuvades tõlkeid nii välis- kui siseekraanil.

«Põhiline uuendus mõlemal volditaval mudelil on see, et need on nüüd varustatud Galaxy AI lahendustega, mis on spetsiaalselt optimeeritud volditavate telefonide jaoks. Näiteks on populaarne Circle to Search lahendus nüüd Fold6 telefonil selline, kus otsingutulemused ilmuvad ekraani ühele poolele ja pildiotsing ise teisele poolele, et seda saaks vajadusel ümber teha või otsida samalt fotolt mõnda muud objekti,» ütles Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar Samsungi Eesti pressiteates, «samuti saab kasutada häälkäsklusi, et lasta tehisarul endale näiteks kolmepäevane reis planeerida või saab sellega lahendada matemaatilisi tehteid, kuvades kasutajale lahenduskäigu. Statistika näitab, et 65% telefoni kasutajatest tarvitavad AI funktsioone iga päev ning populaarseimateks lahendusteks on Circle to Search ja generatiivne redigeerimine.»