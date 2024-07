MILLINE EBAÕNN! Liigne mängufänlus viis ühe mehe trellide taha

Tõsi, tegemist on ilukirjandusliku liialdusega. Reaalsuses tõi talle karistuse kaela pisikene terariist, mis valmistatud videomänguseerias «The Legend of Zelda» leiduva mõõga järgi.

Bray väitis, et ostis mõõga n-ö närvide rahustamiseks, et tal oleks käega midagi teha.

Politseinike see selgitus ei rahuldanud, olgugi, et Bray kinnitas, et pole kunagi plaaninud mõõgakest päris relvana kasutada.