PODCAST Aastal 2024 ilmub rekordiliselt palju Eesti mänge

Selgus põhjus, miks oleme 2024. aastal enda saadetese niivõrd palju kodumaistest videomängudest räälkinud. Nimelt tehakse neid varasemast tunduvalt rohkem. Nii leiame end ka sel nädalal rääkimast ühest eesootavast Eestis valminud arvutimängust, mida on lausa lust mängida!

Uudistevaesel nädalal on Allan laulmas kiidusõnu järjekordsele Ubisofti teosele, Andri on aga mänginud just sellist mängu, mis talle omane. Tagasituleku teeb aga pika ajalooga viktoriin «Maadleja või mäng»!