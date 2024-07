«Sotsiaalmeediasse loodud robotifarm kasutas tehisintellekti elemente, et luua fiktiivseid sotsiaalmeedia kasutajaprofiile, mis sageli väidetavalt kuulusid Ameerika Ühendriikide kodanikele, mida operaatorid kasutasid seejärel Venemaa valitsuse eesmärke toetavate sõnumite edastamiseks,» seisis avalduses .

FBI peadirektor Christopher Wray ütles, et see tegevus on esimene kord, kui Venemaa toetatud generatiivse tehisintellektiga sotsiaalmeedia robotifarm maha võetakse.