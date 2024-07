Eleport avas 47 uut elektriautode laadimispunkti

Potisepa kinnitusel on Eleportil veel käesoleval aastal plaanis avada mitmeid uusi asukohti kõigis neljas riigis. Tagasiside klientidelt on näidanud, et hoolimata levinud müütidest võetakse elektriautodega ette pikemaid ringreise, mille käigus külastatakse korraga mitut riiki. Eleporti eeliseks on, et klient saab Baltikumi üleselt laadijate kasutamiseks kasutada ühte äppi ja laadimiskaarti. Potisepa sõnul on see eriti kasulik puhkuste perioodil, mil võetakse autodega ette Baltikumi üleseid ringreise. Klientide jaoks, kes ei soovi Eleporti äppi ega laadimiskaarti kasutada on loodud kaardimakse võimalus.