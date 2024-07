Kui Donald Trump valitakse tagasi presidendiks, on tal pikk nimekiri vaenlastest, keda ta soovib vanglasse saata – väidetavalt kuulub nende hulka lisaks poliitilistele vastastele Meta tegevjuht ja Facebooki asutaja Mark Zuckerberg.

Seda ütles Trump intervjuus konservatiivsele väljaandele Newsmax, vahendab NBC News.

Trump kirjutas teisipäeval oma loodud sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et valimispetturid saadetakse vanglasse pikaks ajaks ning ta juba teab, kes need on: «ZUCKERBUCKS, ole ettevaatlik!»

Sellega vihjas ta varasematele uudistele, kus Zuckerbergiga seotud organisatsioon andis 2020. aastal kohalikele valimisametkondadele miljoneid dollareid apoliitilist toetust, et need saaksid pandeemia ajal valimisi korraldada.

Konservatiivid, sealhulgas Trump, süüdistasid just Zuckerbergi katses 2020. aasta presidendivalimisi tema vastu kallutada, nimetades neid toetusi «Zuckerbucksiks».

Pärast taoliste tõsiste süüdistuste esitamist uuris föderaalne valimiskomisjon asja ja vabastas Zuckerbergi ning tema naise Priscilla Chani igasugusest süüst – kuid see pole takistanud Trumpi edasisi väljaütlemisi, kirjutab Futurism.

Kas Facebooki kaasasutajal Mark Zuckerbergil on põhjust muretseda? USA presidendikandidaat Trump lubas üles võtta eelmiste valimiste mõjutamise teema. Foto: Leah Millis / Reuters / Scanpix

Trump on Business Insideri andmetel Zuckerbergi peale juba aastaid vimma kandnud just sellepärast, et Facebook eemaldas Trumpi oma sotsiaalmeedia platvormilt pärast 6. jaanuaril 2021. aastal toimunud Kapitooliumi mässu. Ta lubati siiski tagasi tagasi 2023. aastal.

Arvestades, et küsitlused näitavad sügisel võimalikku Trumpi võitu presidendivalimistel, võib neil ähvardustel isegi tõepõhi all olla.

Lisaks Zuckerbergile on presidendikandidaat nimetanud teisigi vaenlasi, kellega on plaanis arveid õiendada: endine vastaskandidaat Hillary Clinton või endine Wyomingi kongresmen Liz Cheney, lisab Futurism.

Irooniline on aga see, et paljud valimiste eksperdid peavad just Facebooki peamiseks valeinfo leviku allikas, mis aitas Donald Trumpil 2016. aasta valimistel Clintonit võita.

Kui Trump oma ähvardused ellu viib, võib Zuckerberg ehk tõesti valimispettuse süüdistusega vanglasse sattuda, mis võib olla Ameerika demokraatia eksperimendi ootamatu lõpplahendus, kuna samal ajal on plaanis ka märgatavalt suurendada presidendi võimu, et ta saaks ainult ise mõnesid otsuseid vastu võtta.