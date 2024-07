Sony tutvustas oma enimmüüdud peegelkaamera teist põlvkonda ZV-E10 II

Suuri kaameraid kasutatakse endiselt, nende põhituruks on paremat kvaliteeti ihkavad video- ja pildiblogijad ning suunamudijad. Sony väljastaski just nendele mõeldud populaarse mudeli järeltulija ZV-E10 II.

Vaatamata mobiilide headusele on peegelkaameratel endiselt oma nišš ja Sony on saavutanud selles üsna juhtiva positsiooni. Uus ZV-E10 II on seni enimmüüdud ZV-E10 peegelkaamera teine põlvkond, mis mõeldud sisuloojatele, kes ongi see sektor, kuhu Jaapani tootja oma vastavaid tooteid sihib.