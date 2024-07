ESIMENE PILT Just selline näeb välja DARPA arendatav uus elektriline saladroon

DARPA X-Prime programmi raames loodud XRQ-73A on Northrop Grummani ja Scaled Compositesi koostöös valminud prototüüp, mille tiiva disain põhineb USA õhujõudude teaduslabori AFRL programmil Great Horned Owl (GHO). Ehkki lennuk näeb välja nagu USA ülisalajase kaugpommitaja B-21 väiksem mudel, on GHO programmis kasutatud selle tiibade disainis väliseid õhukanaliga suruõhupropellereid, mida ajavad ringi elektrimootorid.

XRQ-73A on üle üheksa meetri pikkuse tiivaulatusega ja kaalub 567 kilogrammi, suutes saavutada kiiruse 463 km/h ja lennates kuni 5500 meetri kõrgusel. Kaasa võib võtta 180 kilogrammi lasti.

Hübriidne elektriline jõuallikas on varustatud nelja kanali ja propelleritega, mis on integreeritud voolujoonelise tiiva ja kere sisse, nii et väljast pole liikuvaid osi näha.