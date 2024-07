ON AEG Saksa armee vahetab oma fregattide flopiketastel tarkvara välja

1990ndatel tehtud foto all selgitati toona, et need F123 tüüpi fregati juhtimissüsteemid on ajastu moodsaimad ning varustatud arvutijuhtimisega. Foto: Saksamaa merevägi

Nii on mõistlik teha, et vältida kogu pardal oleva mõõtmis- ja juhtimistehnoloogia väljavahetamist. See aga nõuab olemasoleva andmekandja paigale jäämist.

Asendus, mis toimiks nagu disketiseade, sobib selleks hästi ning just sellise lahenduse jaoks otsib armee nüüd tarnijat. Üksikasjad on konfidentsiaalsed, seega ei saa me ilmselt kunagi teada, milliseid parameetreid, mis on tänapäevaste standardite järgi iidsed, lahenduselt nõutakse. Ilmselt peab mäluseade suutma toimida ka piisavalt aeglaselt, et vana arvutisüsteemi teenindada.

Rootsi ettevõte Saab on vastutanud Saksamaa F123 fregattide hoolduse eest alates 2021. aastast. Nemad said ka tellimuse, et sõjalaevad moderniseerida aastaks 2030. Need fregatid on mõeldud allveelaevade otsimiseks, mistõttu saavad ka uuendusi oma relvadele ja relvakontrollisüsteemide jaoks, kuna ajad on vahepeal kõvasti muutunud ning sõjapidamises toimuvad praegu samuti kiired arengud.

F123-d jäävad kasutusse seni, kuni F126-klassi fregatid on valmis neid asendama. Kavandatava kuue uue laeva kiilupanek toimus juba selle aasta juuni alguses.

Lisaks vanematele reisilennukitele, mis siiani lendavad ning röntgen- ja MRI-aparaatidele, mis on piisavalt kallid, et neid lihtsalt niisama uuemate vastu välja ei vahetata, on flopid kasutusel ka mõnedes valitsusasutustes. Näiteks Jaapani digitaalamet teatas juuli alguses, et nad on lõpetanud flopiketaste kasutamise oma valitsussüsteemides. Flopikettad olid veel üsna hiljuti kasutuses ka USA tuumarelvade juurdepääsusüsteemides, aga 2019. aastal vahetati need välkmälu vastu välja, kirjutas The Independent.