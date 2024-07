NASA: Meil on plaan, kuidas lõksu jäänud astronaudid koju tuua – saadame abi!

NASA programmi juht Steve Stich eitas esialgu, et on olnud arutelusid, et Starlineri meeskonna koju toomiseks saadetaks teine Dragon.

Steve Stitch selgitas kolmapäevasel pressikonverentsil, mida New York Times vahendas, et ei ole olnud tõsiseid arutelusid teise Dragoni saatmise kohta, et päästa Starlineri meeskond. Stich lisas, et tõenäoliselt naasevad nad Starlineriga kuu lõpuks, umbes poolteist kuud pärast algselt planeeritud tagasipöördumise kuupäeva 14. juunil.

Kuid Stich ei välistanud seda võimalust täielikult.

«Kommerts-meeskonna programmi ilu seisneb selles, et on kaks sõidukit, kaks erinevat süsteemi, mida saaks kasutada meeskonna tagasitoomiseks. Seega on natuke rohkem aega andmete läbivaatamiseks ja otsustamiseks, kas peab midagi teisiti tegema,» ütles ta. Peamine valik täna on Butchi ja Suni Starlineriga tagasi toomine. Praegu ei nähta põhjust, miks see nii ei võiks olla.

Praegu töötavad insenerid kõvasti, et välja selgitada, miks 5 Starlineri 28-st reaktsioonisüsteemi tõukurist probleeme tekitavad. Neli neist hakkasid jaamaga dokkimise ajal uuesti tööle, kuid ei tööta veel täisvõimsusel.

Wilmore märkis, et need olid küll nõrgemad, kuid siiski muljetavaldavad.

Williams ütles, et tahetakse teada, kas tõukurid hakkavad tööle. Peamine eesmärk on saavutada piisava võimsusega põlemine, et tagasi pääseda.

Paar väidab, et see on täiesti loomulik uue ja proovimata kosmoselaeva puhul, kuigi SpaceX-i esimese Crew Dragoni jaama lennuga sarnaseid probleeme ei olnud.

«See on raske valdkond, kus me töötame,» argumenteeris Wilmore. «Inimese kosmoselend ei ole lihtne üheski režiimis ja igal loodud kosmoselaeval on olnud mitmeid probleeme ning see on meie töö olemus.»