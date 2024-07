Putin keerab Venemaal Youtube'i varsti ilmselt täiesti kinni

Loomulikult ei esitleta seda kui ametlikku otsust. Kreml eitas, et Venemaa on alustanud Youtube'ile juurdepääsu piiramist, öeldes, et probleem seisneb seadmetes, mida pole üle kahe aasta uuendatud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov selgitas, et Youtube on ise võtnud sellise hoiaku seoses Vene turuga ja et Venemaa ei ole probleemide põhjustaja. Sellelt turult lahkumisel on oma tehnoloogilised tagajärjed.

Venemaal on Youtube väga populaarne kanal ja selle vahendusel saavad sajad tuhanded inimesed infot selle kohta, mida Venemaa tegelikult Ukrainas korda saadab. The Moscow Timesi andmetel räägitakse aina rohkem sellest, et Youtube'i edastus aeglustub Venemaal seoses «tehniliste probleemidega» just Google'i seadmetes.

Kremli-meelne uudisteväljaanne gazeta.ru teatas reedel viitega anonüümsele Kremli allikale, et Venemaa plaanib jätkata Youtube'i töö kahjustamist riigis ja alustada selle blokeerimist septembris. Teine nimetu allikas kinnitas plaane Youtube'i blokeerimiseks sel sügisel.

Riiklik telekomihiid Rostelekom teatas reedel, 12. juulil, et Venemaal aeglustatakse Youtube'i tööd «tehniliste probleemide» tõttu Google'i seadmetes.

Rostelekom selgitas oma avalduses, et andmeliikluse suurenemine on põhjustanud tõsise ülekoormuse seadmetes, mida kasutatakse Youtube'i videote ja teiste Google'i teenuste laadimise kiirendamiseks. See olevatki põhjus, miks Youtube'i videote allalaadimiskiirus ja taasesituse kvaliteet on Venemaa telekomioperaatorite klientidel kehv.

Teatati, et Google katkestas juba 2022. aasta kevadel Venemaa serverites oma teenuse Google Global Cache (GGC), mis võimaldas kohalikel teenusepakkujatel pakkuda USA IT-hiiu sisu lühemate ooteaegadega.

Youtube peatas Venemaal oma makseteenused seoses Kremli algatatud sõjaga Ukrainas. Hoolimata sellest on see videomajutuskoht olnud eluliselt tähtis platvorm sõltumatutele ajakirjanikele ja opositsiooniliikmetele, kuna Venemaal on blokeeritud Facebook, Instagram ja peaaegu kõik järelejäänud sõltumatud meediaveebilehed.

Kreml on pärast oma veretöö algust Ukrainas ehk 2022. aasta algusest süüdistanud Youtube'i ja selle omanikku Google'it «terroristliku» sõjavastase sisu levitamises, mis on omakorda andnud hoogu spekulatsioonidele, et see keskkond võib Venemaal sattuda täieliku keelu alla.