Putin keerab Venemaal Youtube varsti ilmselt täiesti kinni

Riiklik telekomihiid Rostelecom teatas reedel, 12. juulil, et Venemaal aeglustatakse YouTube'i tööd «tehniliste probleemide» tõttu Google'i seadmetes.

Rostelecom märkis oma avalduses, et liikluse kasv on põhjustanud tõsise ülekoormuse seadmetes, mida kasutatakse YouTube'i videote ja teiste Google'i teenuste laadimise kiirendamiseks. See võib mõjutada YouTube'i videote allalaadimiskiirust ja taasesituse kvaliteeti kõigi Venemaa operaatorite kasutajate jaoks.

Teatati, et Google katkestas oma Google Global Cache (GGC) teenuse, mis võimaldab kohalikel teenusepakkujatel pakkuda USA IT hiiu sisu lühemate ooteaegadega, Venemaa serveritest juba 2022. aasta kevadel.

Sõltumatu uudisteväljaanne Meduza teatas viitega anonüümsele Venemaa telekommunikatsioonitööstuse allikale, et Venemaa valitsus on alates neljapäevast tahtlikult aeglustanud YouTube'i ja üritab vastutust selle probleemi eest veeretada Google'i peale.

Kremlimeelne uudisteväljaanne gazeta.ru teatas reedel viitega anonüümsele Kremli allikale, et Venemaa plaanib jätkata YouTube'i töö kahjustamist riigis ja alustada selle blokeerimist septembris. Teine nimetu allikas kinnitas plaane YouTube'iblokeerimiseks sel sügisel.

Kreml eitas, et Venemaa on alustanud YouTube'i juurdepääsu piiramist, öeldes, et probleem seisneb seadmetes, mida pole rohkem kui kaks aastat uuendatud. Kremlite pressiesindaja Dmitri Peskov selgitas, et YouTube on ise võtnud sellise positsiooni seoses Vene turuga, ja et Venemaa ei olnud selle algataja. Sellelt turult lahkumisel on oma tehnoloogilised tagajärjed.

YouTube peatas Ukrainas toimunud sõja tõttu makseteenused Venemaal. Hoolimata sellest on see videomajutuskoht olnud eluliselt tähtis platvorm sõltumatutele ajakirjanikele ja opositsiooniliikmetele, kuna riik on blokeerinud Facebooki, Instagrami ja peaaegu kõik järelejäänud sõltumatud meediaveebilehed.

Venemaa on pärast Ukraina invasiooni 2022. aasta alguses süüdistanud YouTube'i ja selle omanikku Google'it «terroristliku» sõjavastase sisu levitamises, mis on suurendanud spekulatsioone, et see võib sattuda täieliku keelu alla..