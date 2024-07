PILDID Audi äratas ellu oma legendaarse 1930ndate ideeauto Type 52

Audi Tradition esitles Goodwood Festival of Speed 2024 üritusel Schnellsportwageni autot, mis on 1930ndate Auto Unioni Silver Arrow ralliautosid ehk «Hõbenooli», legendaarseid 1930ndate Grand Prix võidusõiduautosid. Kuid vähesed teavad, et nende tänavalegaalne sportversioon koos 16-silindrilise mootoriga oli samuti plaanis: Auto Union Type 52. Nüüd on Audi selle auto lõpuks 90 aastat hiljem valmis ehitanud ja esitles seda esmakordselt avalikkusele Inglismaal juuli keskel.