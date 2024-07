POLEGI POPP Hirmkallis Apple'i toode jättis Londoni ostjad leigeteks – ei mingeid öiseid järjekordi

Varasematel aastatel ööbisid inimesed Apple’i poodide ees, nii innukad olid nad tehnoloogiahiiglase uusimat toodet saama. Reede hommikul olevat olnud Londoni Apple poe ees vaid väike rühm inimesi seda imevidinat ootamas. Üheks põhjuseks aina lihtsamad võimalused kaupu osta veebist aga teine küsimus vaieldamatult selles, kas VR prillid suudavad end välja murda tehnofriikide pärusmaalt ja muutuda laiatarbekraamiks. Vison Pro peakomplekti hinnaks UKs on 3499 naela (4158 €)

Facebooki omanik Meta on Apple'i lähenemist hoolikalt jälginud. Nad on VR-i mängus olnud pikka aega. Ühes Meta reklaamis kannab mees Quest 3 peakomplekti, et vaadata videojuhiseid, samal ajal kui ta paneb kokku võrevoodit. Võib-olla mitte kõige põnevam kontseptsioon, kuid see näitab, kuidas Meta soovib, et inimesed nende tehnoloogiat näeksid. Ja see maksab vähem kui 500 naela. Arvatakse, et Meta Quest seeria peakomplekte on müüdud üle 20 miljoni ühiku kogu maailmas - kuigi ettevõte ei avalda müüginumbreid.

Apple ja Meta on kaks suurt tegijat sel turul, kuid VR-i turg on ülerahvastatud - seal on kümneid, võib-olla sadu erinevaid peakomplekte. Kuid mis neid kõiki ühendab, on see, et ükski pole veel täielikult peavoolu jõudnud.