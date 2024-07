PARAS PAUK Muski rakett läks katki: 10 miljoni dollari eest tehiskaaslasi sajab särinal Maale

Falcon 9 ebaõnnestumine on äärmiselt haruldane. Falcon 9 startide õnnestumiste protsent on parem mistahes teise kosmosesõiduki omast. Kuigi neljapäevaõhtune Falcon 9 lend oli ettevõttesisene missioon, mõjutab raketi maandamine tõenäoliselt eelseisvaid SpaceXi klientide otsuseid.

NASA on püüdnud aidata lahendada Boeing (BA.N) Starlineri kosmoselaevaga seotud probleeme, mis on testmissioonil, tõestamaks, et see võib saada NASA teiseks astronautide sõidukiks orbiidile Crew Dragoni kõrval. Nüüd, kus Boeingi reisijad on kosmosesse lõksu jäänud, võib Crew Dragonist saada nende «päästepaat» tagasi Maale. SpaceX oli valmis käivitama oma Polaris Dawn Crew Dragoni missiooni 31. juulil, saates neli eraastronauti orbiidile mõneks päevaks, et korraldada ettevõtte uue kujundusega kosmoseülikondade abil esimene kommertskosmoses kõndimine.