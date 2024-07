Loe, millise relvaga üritati tappa Trumpi ja millisest laskja tapeti

Viimaste teadmiste kohaselt oli tulistaja relvastatud poolautomaatse vintpüssiga, täpsemalt AR-15 variandiga. See relv, mis on tuntud oma kasutamise poolest mitmetes varasemates massitulistamistes ja seda oma suure tulekiiruse ja täpsuse poolest. Tulistaja oli oma vintrelva modifitseerinud bumpstockiga – ​relvakaba külge kinnitatud lisaseadmega, mis võimaldab kasvatada tulistamiskiirust ja muuta üksklaske tegev relv valangutega laskvaks.

AR-15 on kerge, püssirohugaasidega taasvinnastava lukuga, poolautomaatne vintrelv, mis on muutunud üheks populaarsemaks tulirelvaks Ameerika Ühendriikides. Algupäraselt Eugene Stoneri poolt 1950. aastate lõpus Armalite'i jaoks välja töötatud AR-15 müüdi hiljem Coltile, kes turustas seda nii sõjaväe kui ka tsiviilturule.

AR-15 on reeglina kohandatud laskmaks .223 Remington või 5.56 NATO padrunitega, mis on suhteliselt väikesed, suure kiirusega laskemoonad. Sellel vintpüssil on modulaarne disain, mis võimaldab kasutajatel seda hõlpsasti kohandada ja konfigureerida erinevate kabade, käepidemete, sihikute ja muude tarvikutega. Selle universaalsus ja kasutamislihtsus on teinud sellest lemmiku sportlaskurite, jahimeeste ja õiguskaitseasutuste seas. Mõnes osariigis on selline abivahend keelatud aga mitte Pennsylvanias.

Üks AR-15 peamisi omadusi on püssirohugaasidel laadimissüsteem, kus llaskemoonast pärinev põlemisgaas suunatakse tagasi lukule, et relv uuesti llaadida. See süsteem teeb vintrelva kergemaks ja lihtsusamaks, kuigi see võib põhjustada süsiniku ja saasteaine kogunemist lukusüsteemi, nõudes regulaarset hooldust. Samasugune taaslaadimissüsteem on kasutusel nii AK relvadel nagu ka nende eelkäijaiks olnud Hugo Schmeisseri loodud Sturmgewehril. Gaasilukuga relvi on konstrueeritud aga juba 19. sajandi lõpust saati.