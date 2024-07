ARVAMUS «Concord» – aasta kvaliteetseim mäng, mille ostu on raske soovitada

Lisaks kõigele muule esindab «Concord» ka raisatud võimalust. PlayStationi bränd on tuntud eelkõige oma suurepäraste loopõhiste üksikmängijale mõeldud teoste poolest. Kui ilmus «Concordi» esimene treiler, arvasid kõik, et siit on tulemas veel üks selline mäng.

Selle asemel on aga Sony otsustanud, et just mitmikmäng on ideaalne platvorm jutustamaks «lugu.» Sestap kaasnevadki teosesse jõudvate hooaegadega erinevad videoklipid mängu kangelastest ja nende tegemistest. Kahjuks on need aga seetõttu pealiskaudsed.