NAGU SISALIKUD Robotid kaksavad jäsemeid küljest ja «kasvatavad» need jälle tagasi – vaata, miks

Kuigi teatud loomad on juba näidanud sabade heitmise eeliseid kiskjate eest põgenemisel ja elavate «sildade» moodustamisel, et takistusi ületada, siis nüüd on esimene kord, kui pehmed robotid seda eeskuju järgivad.

Uurimismeeskond demonstreeris oma uute pehmete neljajalgsete robotite võimeid videote sarjas. Ühes näites õnnestus robotil lõksust põgeneda, amputeerides oma jäseme, mis sisaldab pööratavat liigesesüsteemi, mida kuumutatakse elektrivooluga. Hiljem saab jäseme uuesti tagasi kinnitada.

Selle innovatsiooni keskmes on uus materjal – kahekordne termoplastiline vaht (BTF), mis toetab kleepuvat polümeeri, mis on tavaliselt tahke, kuid sulab kergesti. See kombinatsioon võimaldab liigesed sulatada, eraldada ja uuesti kinnitada ilma struktuurilist terviklikkust kaotamata.

Koostöö teeb tugevaks

Lisaks iseeneslikule amputeerimisele suudavad need robotid üksteisega ka ühineda, et takistusi ületada.

Teises meeskonna videos seisab üksainus roomikrobot, suutmata ületada tühimikku laudade vahel. Kolm robotit sulanduvad seejärel oma kuumutatud liigestega kokku, moodustades suurema ja võimekama masina, mis juba suudabki nüüd «kuristikku» ületada.

Traditsioonilised modulaarsed robotid on sõltunud mehaanilistest ühendustest ja magnetitest, mis on olemuslikult jäigad, teatas Futuro Prossimo, miks nende lahendus on teistsugune. BTFi ja kleepuva polümeeri uus kombinatsioon võimaldab aga paindlikku, kuid tugevat ühendust. Hämmastavalt hästi peab see ühendus vastu ning talub mitu korda eemaldamist ja taaskinnitamist, avades uusi võimalusi pehmele robootikale.

Vormimuutvad robotid