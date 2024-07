USA energeetikaministeerium: avameretuulikud annaks meile sobivalt odava vesiniku

Majanduslikult on parimad piirkonnad need, kus vesi pole väga sügav ja tuul on tugev, selgub hiljuti avaldatud artiklist «Potentsiaal avamere tuule-vesiniku süsteemide laiaulatuslikuks kasutuselevõtuks Ameerika Ühendriikides» («Potential for large-scale deployment of offshore wind-to-hydrogen systems in the United States»), mis ilmus ajakirjas Journal of Physics: Conference Series.