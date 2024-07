Täna 320 aastat tagasi sündis mees, kelleta tänane inimkond käiks palja tagumikuga ringi

Hämmastav on see, et tal on ka nimekaim – samuti John Kay – kes oli kellasepp ja leiutas samuti tekstiilivaldkonna jaoks olulise masina: ketrusraami.



Lendsüstiku leiutanud John Kay. Foto: Wikimedia Commons

Villatöösturi poeg Kay pandi oma isa villaveskiveski eest vastutama, kui ta oli veel noor . Ta täiendas sealseid masinaid mitmesuguste leiutistega kuid tema suurimaks leiutiseks oli 26. mail 1733. aastal patenteeritud lendsüstik. Selle abil sai võimalikuks, et üks kuduja sai kududa mistahes laiusega kangaid. 20. sajandil asendati lendsüstikud, millel oli peal oli koelõnga pool ning mida mehaaniliselt heideti ühest kangaservast teise, nö rapiiridega koelõnga läbi lõimede suunavate seadmetega. Põhjuseks asjaolu, et kui tootlus kasvas ja lendsüstik viltu lendas võis see inimese koguni tappa: selle mass ja sinna kätketud energia olid selleks piisavad.

Kay lendsüstik võeti omal ajal Yorkshire'i villatöösturite poolt kiiresti kasutusele, kuid nad korraldasid ringkaitse, et vältida Kayleautoritasu maksmist. Pärast seda, kui ta kaotas suurema osa oma rahast oma patendi kaitsmiseks peetud kohtuvaidlustes, kolis Kay Prantsusmaale , kus ta üritas oma leiutise rentimiselt tulu teenida, sest oma senisel kodumaal see ei õnnestunud. Kay leiutis suurendas lõnga tarbimist nii palju, et see ajendas ketrusmasinaid leiutama, kuid selle tegelik tähtsus seisnes selle hilisemas kohandamises elektriliste kangastelgedega.