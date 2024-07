PINGELINE SEIS Rootsi valitsus: arutame Ukrainale oma SAAB hävitajate andmist

Gripen on saadaval erinevates meeskonna konfiguratsioonides: C ja E versioonid on üheistmelised, samas kui D ja F versioonid on kaheistmelised. Lennuki peamine jõuallikas on Volvo Aero RM12 mootor, mille tõukejõud on 50,4 kN, mis võib järelpõletiga ulatuda kuni 80,5 kN. Gripeni E ja F versioonid on varustatud General Electric F414 mootoriga, pakkudes suurenenud tõukejõudu järelpõletiga kuni 98 kN.

Mõõtmetelt on Gripeni tiivaulatus 8,4 meetrit, mis suureneb 8,6 meetrini E ja F mudelitel. Selle standardpikkus on 14,1 meetrit, ulatudes 15,9 meetrini F versiooni puhul. Lennuki kõrgus on 4,5 meetrit ja tiivapindala ulatub 25,54 m² kuni 31,1 m² E ja F versioonidel.

Gripeni tühikaal on 6600 kg, samas kui Gripen E kaalub 6990 kg. Relvastatuna tõuseb kaal 8720 kg-ni ja kuni 11000 kg E ja F versioonidel. Maksimaalne stardikaal on 13971 kg ja 16500 kg E ja F versioonidel.

Lennuki jõudlus on samuti muljetavaldav. See suudab saavutada sõidukiiruse Mach 1.1, või Mach 1.2 E ja F versioonidel, maksimaalse kiirusega 2125 km/h (Mach 2). Operatiivlagi on 15 000 meetrit ja 15 800 meetrit E ja F mudelitel. Gripeni lennuulatus on 800 km, mis suureneb 1300 km-ni E ja F versioonidel. Lennuk suudab taluda koormusfaktoreid vahemikus -3 kuni +9 g.

Gripeni relvastus sisaldab sisseehitatud 27 mm kahurit. Väliselt suudab see kanda kuni 4200 kg lasti kuuel riputus ja kahel tiivatipuraudteel. NG versioon võib transportida kuni 5300 kg lasti jaotatuna kaheksa riputuskonksu ja kahe tiivatipuraudtee vahel.

Saab JAS 39 Gripen on kaasaegne ja tõhus lahingulennuk, mis on loodud täitma mitmesuguseid missioone kõrge jõudluse ja paindlike relvastusvõimalustega, muutes selle strateegiliseks valikuks paljudele õhuvägedele üle kogu maailma.

Lõppkokkuvõttes on võimalik, et näeme Gripeni lendamas kõrvuti F-16-tega Ukraina õhuväes. Kuid need läbirääkimised ei ole veel kaugele jõudnud ja selles loos võib veel tulla ootamatuid pöördeid. See on asi, mida tasub jälgida.