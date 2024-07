Vaata, kuidas sajandivanuse liikuvate osadeta mootori moodne variant drooni liigutab

Mootori töötsüklid on (vasakult paremale) kütuse-õhu segu süütamine, gaaside väljumine ja tõukejõu tekitamine, tekkinud vaakumiga õhu sisse imemine, uuesti süütamine. Foto: Wave Engine

Põlemine toimub vahelduvalt. kui kütus ja õhk süttivad kambris, tõusevad temperatuur ja rõhk, mis suruvad kuumad heitgaasid välja toru mõlemast otsast ning tekitavad niimoodi tõukejõu. Protsessi tulemusena tekib osaline vaakum, mis põhjustab värske õhu sisse-imemise, alustades siis kohe protsessi uuesti järgmise põlemise ja tõukejõu tsükliga.

Impulssreaktiivmootori tehnoloogia on eksisteerinud juba 20. sajandi algusest, kuid Wave on seda uuendanud kaasaegsete tehnoloogiatega nagu elektrooniline juhtimine ning firma usub, et see lahendus on väga sobiv kasvavale droonitööstusele. Taoline seadeldis on võimeline pakkuma suure kiirusega liikumist väga madala hinnaga, võrreldes traditsiooniliste reaktiivmootoritega.

Ehitada saab ka suurema masina

Lisaks J-1 mootorile töötab Wave suurema K-1 mootori kallal, mis lubab kuni 979 N tõukejõudu, et käitada kuni 454 kg kaaluvat õhusõidukit. Ettevõte on kindel, et sellel tehnoloogial on potentsiaali palju suuremate kommertsrakenduste ja uue suure kiirusega VTOL-i ehk vertikaalse stardiga droonide klassi jaoks. Mootoriperet on testitud kiirustel kuni 322 km/h.

Allolevas videos saab vaadata hiljutist J-1 mootoriga tehtud katselendu drooniga Scitor-D. Näha on muljetavaldavat tulepalli, millega masin stardib.

Impulssmootor autole ja jalgrattale? Miks mitte

Kuna lahendus on vana ja lihtne, on erinevad leidurid ja tehnoloogiahullud taolist mootorit ka ise ehitanud ja katsetanud. Tegemist on siiski üsna ohtliku masinavärgiga, mis võib ka ribadeks lennata.

«Hull raketimees" Robert Maddox pani kolm sellist toru oma kiirendusmasinale ja kihutas ringi, nii et U-mootorid kuumusest kiiresti punaseks muutusid, aga lahendus siiski töötas.

«Maailma kõige ohtlikuma jalgratta» sai aga valmis teine juutuuber Colin Furze, kelle ehitatud konstruktsioon on nüüdseks juba üle kümne aasta vana.