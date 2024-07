Turtle Beachi esimene katsetus võidusõidusimulaatorite turul on suurepärane, kuid paari suure probleemiga

Turtle Beach VelocityOne rooli katab käsitsi õmmeldud nahk Foto: Andri Allas

Arvestades VelocityOne hinnaklassi, on kasutatud väga kvaliteetseid materjale - rooli katab käsitsi õmmeldud nahk, mujalt leiab nii alumiiniumi kui ka süsinikkiu imitatsiooniga kaetud plastikut.

Komplekti pedaalide näol leiab harjumuspärase siduri, piduri ja gaasi. Kõik need on vastavalt kasutaja maitseeelistuste järgi muudetavad. Näiteks saab eemaldada ebavajaliku siduripedaali ning sõita vaid gaasi ja piduriga. Piduripedaali toetab aga Turtle Beachi enda koormusandur, mis lubab kuni 50kg vastujõudu. Komplektiga on kaasas ka eraldi kummiplaadid, et eemaldada põrandal või vaibal sõites ebameeldivat liikumist.

Üldises disainis on tegemist väga läbimõeldud ja tulevikku vaatava tootega. Näiteks saab lihtsalt eemaldada komplektilt kõik juhtmed ilma et peaks rooli näiteks tooli küljest lahti ühendama. Komplektist leiab isegi kõrvaklappide sisendi, kuid kahjuks on see paigutatud nii, et võib sõitmise ajal ette jääda.

Põnevaks lahenduseks on ka mootori küljes olev salasahtel, millest leiab multitööriista komplekti kinnitamiseks ja lahtiühendamiseks.

VelocityOne suurimaks probleemiks on aga kehv tarkvara ja vähene hulk ametlikult toetatud mänge. Näiteks ei toetanud testimise ajal rool eestlaste üht lemmikut Dirt Rally 2.0, küll aga saab sõita uuemate EA poolt loodud WRC mängudes.

Kuna tegemist on pigem tarkvaralise lahendusega, täiustub antud nimekiri tõenäoliselt aja möödudes. Samuti võib eeldada, et Turtle Beach teeb rohkem tööd oma tarkvaraga, et see muutuks kasutajasõbralikumaks.

Otseühendusega roolide turg on viimastel aastatel muutunud väga konkurentsitihedaks. Tutvustas ju ka näiteks Logitech 2023. aastal PRO RACING WHEEL nimelist toodet, mille hinnaklass on aga tunduvalt kõrgem. Siinkohal lööb VelocityOne kindlasti nii oma hinna kui ka lisavarustuse osas.

Turtle Beach VelocityOne Race mängurool koos pedaalidega on saadaval Arvutitargas hinnaga 649 eurot.