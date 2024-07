Kas järjekordne hullus? Austerlased ehitavad Saudi Araabiale tervelt tuhat koptertaksot

«Koaksiaalsed ülemised rootorid pakuvad piisavalt tõstejõudu väiksema läbimõõduga ja välistavad vajaduse sabarootori järele,» märkis FlyNow. Ettevõttel on kuus aastat, et jõuda massitootmiseni ja paigutada «tuhandeid» masinaid Expo teenistusse - kuid neil on veel palju tööd teha. Kui FlyNow masin esmakordselt veebruaris välja ilmus, oli ettevõte läbiviimas «maapealseid katseid» kontseptsioonimudeliga, kuid puuduvad andmed, et masin oleks seni lennanud.

Õhusõidukid tunduvad maapeal suhteliselt kompaktsed, kuid siiski räägime vähemalt auto parkimiskoha suurusest ühe sellise laadimiseks, rääkimata korralikust piirangualast õhkutõusmiseks ja maandumiseks, nii et tuhanded sellised vajavad palju maapinda. Teiselt poolt on Riyadh suhteliselt väike linn – vaid mõne kilomeetri laiune – ja selle ümber on külluslikud punase liivaga kõrbealad, nii et ruumi on, kui nad saavad laadijad ühendatud.